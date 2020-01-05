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Плац ДВОКУ украсили военным Дедом Морозом и крысой из «Черепашек-ниндзя»

Плац ДВОКУ украсили военным Дедом Морозом и крысой из «Черепашек-ниндзя»
Фото: structure.mil.ru

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище состоялся ежегодный конкурс снежных фигур. В зимнем творчестве соревновались курсантские роты различных факультетов, в том числе курсанты иностранных государств, проходящие обучение.

«Периметр плаца украсили мультяшные сказочные герои в виде крыс, связанных с военной тематикой», – сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Символ наступившего 2020 года изобразили в образе военного Деда Мороза, короля зверей и учителя Сплинтера из популярного мультсериала про черепашек-ниндзя.

Для победы в конкурсе требовалось не только изобразить красивую снежную фигуру, но и прочитать авторский стих или разыграть сценку на новогоднюю тему. По итогам победу одержала вторая рота курсантов.

Конкурс снежных фигур в ДВОКУ проводится 15-й год. Каждый раз тематика разная, но обязательно связана с военными и символом наступающего года.

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#военные #конкурсы #Новый год

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