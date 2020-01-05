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5января
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сегодня, 14:26 0

В Амурской области 10 января начнется школьная олимпиада

В Амурской области 10 января начнется школьная олимпиада
Фото: pixabay.com

С 10 января в Амурской области стартует региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 22 образовательным предметам. В нем примут участие около 450 победителей муниципальных соревнований. Олимпиады продлятся до конца февраля.

Первые испытания ждут школьников по французскому языку. В рамках теоретического тура предусмотрено написание лексико-грамматического теста, выполнение заданий на понимание устной речи и письменного текста, а также конкурс «письменной речи». Практический тур олимпиады состоится на следующий день в устной форме. Участники смогут показать не только знание языка, но и творческий подход к выполнению заданий.

В составе жюри предметных олимпиад – учителя, преподаватели вузов и образовательных организаций профессионального образования Амурской области. Победители, набравшие необходимое количество баллов, смогут принять участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, который пройдет весной в центральных регионах России.

Как сообщает правительство Амурской области, в 2019 году в рамках школьной олимпиады всероссийского масштаба амурчанам удалось завоевать золото: ученик Алексеевской гимназии Благовещенска победил в финале соревнований по китайскому языку.

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#образование #школа

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