Минюст заинтриговал планами скорректировать возраст вступления в брак

Министерство юстиции России планирует подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса РФ и статью 26 федерального закона «Об актах гражданского состояния». Брачный возраст хотят скорректировать и уточнить основания, позволяющие вступить в брак тем, кто не достиг совершеннолетия.

Это следует из плана законопроектной деятельности на 2020 год, опубликованного на сайте правительства. Поправки должны быть представлены кабмину в самом конце года – в декабре, а в Госдуму, согласно плану, – в феврале 2021 года. Никакой конкретики по поводу корректировки брачного возраста в документе нет. Как сообщает Newsru.com, вряд ли речь идет о повышении, скорее, о дело в едином подходе к установлению обстоятельств, при которых несовершеннолетние могут вступать в брак.

В настоящее время во многих российских регионах разрешено жениться с 16-летнего возраста при наличии уважительных причин. На федеральном уровне такой список не установлен. В некоторых регионах основания для раннего брака прописаны четко, в других – абстрактно. Чаще всего разрешения на ранний брак даются в случае беременности невесты, угрозы жизни одной из сторон, рождение ребенка, призыв жениха в армию.

В 2015 году резонанс получила свадьба 57-летнего чеченского силовика Нажуда Гучигова на 17-летней девушки, ставшей его второй женой. Гучигов получил разрешение на брак лично от главы Чечни Рамзана Кадырова, поощряющего многоженство и пытающегося легализовать его.