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5января
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сегодня, 12:54 0

Во Владивостоке одновременно ушли под лед десятки автомобилей (видео)

Во Владивостоке одновременно ушли под лед десятки автомобилей (видео)
Фото: скриншот видео

Несколько десятков автомобилей ушли под воду в бухте Воевода на острове Русский во Владивостоке. Тонкий лед не выдержал многотонного напора и провалился. Под водой оказались больше 30 автомобилей.

«К нам поступило 45 сообщений о потопленных машинах. Автомобили провалились частично, и некоторые автовладельцы уже самостоятельно выехали на берег. Спасатели отправились на место провала. Пострадавших нет», – уточнили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Очевидцы отмечают, что под водой оказалось не менее 30 автомобилей. «Слабоумие и навага», – шутят интернет-пользователи над рыбаками. Но владельцам утопленных авто не до смеха. Возможно, в следующий раз автомобилисты будут более предусмотрительными и не станут выезжать на лед, сообщает ИА PrimaMedia.

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#Дальний Восток #происшествия #транспорт

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