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сегодня, 12:15 19

В Белогорске повысили плату за детсад, но ввели скидки за непрерывное посещение

В Белогорске повысили плату за детсад, но ввели скидки за непрерывное посещение
Фото: belogorck.ru

Глава Белогорска Станислав Мелюков сообщил подписчикам своего инстаграм-аккаунта три новости о детских садах. Одна из них неприятная, вторая неожиданная, но приятная, а третья – рабочая.

Начать глава города решил с неприятной новости: с 9 января родительская плата за каждый день, проведенный ребенком в садике, вырастет на 14 рублей. «Родительская плата повышается со 185 рублей в день до 199 рублей. Мы не увеличивали родительскую плату пять лет, последний раз она повышалась с января 2015 года. За это время суммарная инфляция составила 33 %, нынешнее повышение всего на 7,5 %. При этом вы знаете, что, согласно областным нормативам, максимально возможная плата для Белогорска установлена в размере 239 рублей, но мы нашли возможность оставить ее на уровне 199 рублей», – объяснил Станислав Мелюков.

Вторую новость он назвал хоть и неожиданной, но приятной. «Ее прошу осмыслить, так как подобного в России нет – во всяком случае, упоминаний об этом в интернете не нашел. Если ребенок посетил детский сад полный месяц – все рабочие дни, – то в этом случае родителям при оплате предоставляется скидка 25 % (от 199 рублей)», – огласил решение глава города. Скидка действует только если ребенок отходил все дни месяца. «Больничные, отпуска и другие уважительные причины в расчет не принимаются», – подчеркивает Станислав Мелюков.

Эта городская инициатива действует на всех детей в семье. «То есть, если у вас в детский сад ходят двое, трое, четверо и так далее, на каждого ребенка положена городская скидка. Причем, в отличии от областной компенсации, она действует сразу, а не потом. Разумеется, областная компенсация в 20, 50 и 70 % на первого, второго и третьего ребенка, соответственно, остается в силе», – уточняет глава. Специальный онлайн-расчетчик родительской платы действует на сайте белогорск.рф. «Там все доступно и сразу видна большая экономия в случае, если ребенок ходил в сад все дни месяца», – добавил Мелюков.

Третья новость рабочая, она касается нового детсада «Светлячок». Из-за праздников и других объективных причин на вновь принятый персонал руководство сада не успело полностью оформить медкнижки. Заниматься этим получится только 9 и 10 января. Поэтому дети пойдут в этот сад в понедельник, 13 января.

Просмотров всего: 293

#администрация Белогорска #Белогорск #дети

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Комментарии
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  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    2 часа назад

    Да, такая вот прикольная штука. Made in Belogorsk ))))

    http://belogorck.ru/rabota-s-grazhdanami/detskij-sad-raschjot-roditelskoj-platy

  • vertex

    vertex
    1 час назад



    Скидка действует только если ребенок отходил все дни месяца. «Больничные, отпуска и другие уважительные причины в расчет не принимаются», – подчеркивает Станислав Мелюков.



    " Нереальные фантазии, доброго доктора Айболита"

    "Дети болеют всегда, кроме лета, наверное и то не факт"

    "А кто не болеет, того заразят в садике товарищи)"

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Жесть какая!Воспалённый мозг ради пиара на все готов. Надеюсь,в Благе это не переймут. И ещё надеюсь на разум родителей,- ради мизерной скидки не водите,плиз,заболевших детей в садик!

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    lev4ik

    Жесть какая!Воспалённый мозг ради пиара на все готов. Надеюсь,в Благе это не переймут. И ещё надеюсь на разум родителей,- ради мизерной скидки не водите,плиз,заболевших детей в садик!



    "Медийность повышать нужно в рейтинге за счёт кармана родителей, здоровья детей и повышения платы за детсад)))"

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    Товарищи, вы не охренели ли?

    5 лет плата не повышалась (есть еще такие?), подняли меньше, чем рекомендовано на 40 рублей, вместо инфляции 33% подняли на 7,5%, придумали городскую скидку 25% (есть еще где такая) и еще тут что-то пишете?

    У себя в городах так не пробовали?

    Вот у вас подгорает от новостей из Белогорска... ))))

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    От дебильных придумок и распоряжений,а не от новостей,так правильнее.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    lev4ik

    От дебильных придумок и распоряжений,а не от новостей,так правильнее.



    " Каков литературный слог Марины. Труша бы ещё на год закрыли бы)))"

  • vertex

    vertex
    1 час назад



    вместо инфляции 33%



    "Странно, а Гарант другую инфляцию в послании называл"

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    39 минут назад

    vertex


    вместо инфляции 33%



    "Странно, а Гарант другую инфляцию в послании называл"


    Подели 33 на 5.Не путать с умножением:)))

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    36 минут назад

    Интересно,сколько стОит дс за день в Благе

  • vertex

    vertex
    35 минут назад

    "Типа сумничал, всё равно под те проценты инфляции озвученные гарантом не попадает, кто - то хитрит, не думаю, что гарант"

  • vertex

    vertex
    34 минуты назад

    Cемен Васильевич А.

    Интересно,сколько стОит дс за день в Благе



    "Ты бы ещё сравнил мухосранск с Нью - Йорком"

  • dance

    dance
    34 минуты назад

    тоже из БелогорскаТоварищи, вы не охренели ли?

    5 лет плата не повышалась (есть еще такие?), подняли меньше, чем рекомендовано на 40 рублей, вместо инфляции 33% подняли на 7,5%, придумали городскую скидку 25% (есть еще где такая) и еще тут что-то пишете?

    У себя в городах так не пробовали?

    Вот у вас подгорает от новостей из Белогорска... ))))


    Надо,, наверно, чтоб ещё из бюджета доплачивали за посещение. И то не факт, что недовольных не будет.

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    25 минут назад

    dance
    тоже из БелогорскаТоварищи, вы не охренели ли?

    5 лет плата не повышалась (есть еще такие?), подняли меньше, чем рекомендовано на 40 рублей, вместо инфляции 33% подняли на 7,5%, придумали городскую скидку 25% (есть еще где такая) и еще тут что-то пишете?

    У себя в городах так не пробовали?

    Вот у вас подгорает от новостей из Белогорска... ))))


    Надо,, наверно, чтоб ещё из бюджета доплачивали за посещение. И то не факт, что недовольных не будет.


    Верно,скажут-мало!!!

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    24 минуты назад

    vertex"Типа сумничал, всё равно под те проценты инфляции озвученные гарантом не попадает, кто - то хитрит, не думаю, что гарант"


    ну тебе попусту воздух сотрясать не впервой:)))В Белогорске живут такие же люди,да и Блага далеко не нью йорк...

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    24 минуты назад

    Cемен Васильевич А.

    Интересно,сколько стОит дс за день в Благе



    212



  • vertex

    vertex
    22 минуты назад

    Cемен Васильевич А.

    vertex

    "Типа сумничал, всё равно под те проценты инфляции озвученные гарантом не попадает, кто - то хитрит, не думаю, что гарант"



    ну тебе попусту воздух сотрясать не впервой:)))


    "Смотреть нужно почаще доклады Царя - батюшки, тем более тебе"

    "В Белогорске люди выживают также, как и в Благовещенске."

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    19 минут назад

    vertex
    Cемен Васильевич А.

    vertex

    "Типа сумничал, всё равно под те проценты инфляции озвученные гарантом не попадает, кто - то хитрит, не думаю, что гарант"



    ну тебе попусту воздух сотрясать не впервой:)))


    "Смотреть нужно почаще доклады Царя - батюшки, тем более тебе"


    Ты смотришь "пропаганду" и "кисель тв"?Чей то так?Как то не вяжется...Ну кто больше про лапшу кричит,тот ее больше и потребляет...

  • vertex

    vertex
    16 минут назад

    Cемен Васильевич А.

    vertex

    Cемен Васильевич А.

    vertex

    "Типа сумничал, всё равно под те проценты инфляции озвученные гарантом не попадает, кто - то хитрит, не думаю, что гарант"



    ну тебе попусту воздух сотрясать не впервой:)))


    "Смотреть нужно почаще доклады Царя - батюшки, тем более тебе"



    Ты смотришь "пропаганду" и "кисель тв"?Чей то так?Как то не вяжется...Ну кто больше про лапшу кричит,тот ее больше и потребляет...


    "Ты хню какую - то написал, якобы я смотрю, прививаешь мне то, что я не смотрю)))"

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