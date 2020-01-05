В Белогорске повысили плату за детсад, но ввели скидки за непрерывное посещение

Глава Белогорска Станислав Мелюков сообщил подписчикам своего инстаграм-аккаунта три новости о детских садах. Одна из них неприятная, вторая неожиданная, но приятная, а третья – рабочая.

Начать глава города решил с неприятной новости: с 9 января родительская плата за каждый день, проведенный ребенком в садике, вырастет на 14 рублей. «Родительская плата повышается со 185 рублей в день до 199 рублей. Мы не увеличивали родительскую плату пять лет, последний раз она повышалась с января 2015 года. За это время суммарная инфляция составила 33 %, нынешнее повышение всего на 7,5 %. При этом вы знаете, что, согласно областным нормативам, максимально возможная плата для Белогорска установлена в размере 239 рублей, но мы нашли возможность оставить ее на уровне 199 рублей», – объяснил Станислав Мелюков.

Вторую новость он назвал хоть и неожиданной, но приятной. «Ее прошу осмыслить, так как подобного в России нет – во всяком случае, упоминаний об этом в интернете не нашел. Если ребенок посетил детский сад полный месяц – все рабочие дни, – то в этом случае родителям при оплате предоставляется скидка 25 % (от 199 рублей)», – огласил решение глава города. Скидка действует только если ребенок отходил все дни месяца. «Больничные, отпуска и другие уважительные причины в расчет не принимаются», – подчеркивает Станислав Мелюков.

Эта городская инициатива действует на всех детей в семье. «То есть, если у вас в детский сад ходят двое, трое, четверо и так далее, на каждого ребенка положена городская скидка. Причем, в отличии от областной компенсации, она действует сразу, а не потом. Разумеется, областная компенсация в 20, 50 и 70 % на первого, второго и третьего ребенка, соответственно, остается в силе», – уточняет глава. Специальный онлайн-расчетчик родительской платы действует на сайте белогорск.рф. «Там все доступно и сразу видна большая экономия в случае, если ребенок ходил в сад все дни месяца», – добавил Мелюков.

Третья новость рабочая, она касается нового детсада «Светлячок». Из-за праздников и других объективных причин на вновь принятый персонал руководство сада не успело полностью оформить медкнижки. Заниматься этим получится только 9 и 10 января. Поэтому дети пойдут в этот сад в понедельник, 13 января.