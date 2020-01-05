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В Белогорске пожарные спасли женщину

В Белогорске пожарные спасли женщину
Фото: 28.mchs.gov.ru

Ночью в Белогорске произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме на улице Товарной. Пожарные спасли женщину 1964 года рождения. Пострадавшую, надышавшуюся ядовитым дымом, доставили в больницу.

Как сообщает Главное управление МЧС РФ по Амурской области, сообщение о пожаре поступило 5 января в 1:11. К месту вызова прибыли огнеборцы ПСЧ-4 в составе восьми человек и двух единиц техники. За три минуты огонь погасили.

Пламя успело повредить одну из комнат в квартире. Распространения огня на соседние квартиры пожарные не допустили. По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожности при курении.

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#Белогорск #МЧС #пожары

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