Амурчан просят помочь в поисках мужчины, вышедшего на улицу в легкой одежде

В Амурской области разыскивается молодой человек, вышедший из дома без верхней одежды. Константин Зелинский пропал в селе Озерное Серышевского района вечером 1 января.

Ориентировку на розыск мужчины распространил поисково-спасательный отряд «Амур». «Пропал Зелинский Константин Петрович 1990 года рождения. Был одет в синие джинсы и темную футболку с короткими рукавами. Приметы: худощавого телосложения, рост 170 сантиметров, волосы светло-русые, глаза зеленые.Особые приметы: шрам на ноге от укуса собаки», – говорится в информации о розыске.

Всем, кто видел Константина или знает, где он может находиться, необходимо обратиться в полицию по номерам 02 (с городского телефона) или 102 (с мобильного), или позвонить волонтерам ПСО «Амур»: +7-914-581-01-57, +7-909-819-34-75.