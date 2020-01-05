Благовещенские пожарные победили в Харбине на конкурсе ледовых фигур

В составе команды Приамурья – действующие и бывшие сотрудники пожарной охраны Благовещенска: начальник караула 1-й пожарно-спасательной части Благовещенска Данил Фатеев, Григорий Алешин и Константин Губкин, служившие в пожарной охране и ушедшие на пенсию. Возглавляет команду Алексей Сидоров, спасатель специализированной пожарно-спасательной части. «Тема космоса современная, фантастическая. Возможно, люди когда-нибудь смогут путешествовать на Марс и другие планеты, – рассказал Алексей Сидоров. – И к тому же эта тема для Амурской области очень актуальна».

Алексей Сидоров является главным художником снежного городка на главной площади Благовещенска. Художник неоднократно становился победителем и номинантом конкурсов фестиваля ледовых и снежных скульптур в Харбине. В 2013 году мультиблочная фигура амурской команды, возглавлял которую Алексей Сидоров, завоевала первое место. Как сообщало Амур.инфо, год назад амурчане завоевали победу в Харбинском конкурсе.

Второе место на международном фестивале в конкурсе мультиблочных фигур 2020 года завоевали сразу две команды: команда мастеров из города Амурска Хабаровского края и команда из Монголии.

Впереди у участников еще два конкурса. Им предстоит изготовить моноблочные ледовые и снежные фигуры. Состязание лучших мастеров в Харбине началось 31 декабря 2019 года. Фестиваль проводится в трех номинациях: моноблочная ледовая скульптура, мультиблочная ледовая скульптура и снежная скульптура.

Первый конкурсный этап – мультиблочная фигура – завершился. Участники в течение пяти дней изготавливали композицию из 10 кусков льда размером 7 на 3 метра каждый.