Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:17 0

Благовещенские пожарные победили в Харбине на конкурсе ледовых фигур

Благовещенские пожарные победили в Харбине на конкурсе ледовых фигур
Фото: ГУ МЧС РФ по Амурской области

В Харбине проводится международный фестиваль ледовых и снежных фигур. Композиция амурской команды «Путешествие на Марс» завоевала первое место. Над созданием фигуры работала амурская команда под руководством известного художника Алексея Сидорова.

В составе команды Приамурья – действующие и бывшие сотрудники пожарной охраны Благовещенска: начальник караула 1-й пожарно-спасательной части Благовещенска Данил Фатеев, Григорий Алешин и Константин Губкин, служившие в пожарной охране и ушедшие на пенсию. Возглавляет команду Алексей Сидоров, спасатель специализированной пожарно-спасательной части. «Тема космоса современная, фантастическая. Возможно, люди когда-нибудь смогут путешествовать на Марс и другие планеты, – рассказал Алексей Сидоров. – И к тому же эта тема для Амурской области очень актуальна».

Алексей Сидоров является главным художником снежного городка на главной площади Благовещенска. Художник неоднократно становился победителем и номинантом конкурсов фестиваля ледовых и снежных скульптур в Харбине. В 2013 году мультиблочная фигура амурской команды, возглавлял которую Алексей Сидоров, завоевала первое место. Как сообщало Амур.инфо, год назад амурчане завоевали победу в Харбинском конкурсе.

Второе место на международном фестивале в конкурсе мультиблочных фигур 2020 года завоевали сразу две команды: команда мастеров из города Амурска Хабаровского края и команда из Монголии.

Впереди у участников еще два конкурса. Им предстоит изготовить моноблочные ледовые и снежные фигуры. Состязание лучших мастеров в Харбине началось 31 декабря 2019 года. Фестиваль проводится в трех номинациях: моноблочная ледовая скульптура, мультиблочная ледовая скульптура и снежная скульптура.

Первый конкурсный этап – мультиблочная фигура – завершился. Участники в течение пяти дней изготавливали композицию из 10 кусков льда размером 7 на 3 метра каждый.

Просмотров всего: 306

#Китай #конкурсы #МЧС

распечатать


Происшествия

В Белогорске пожарные спасли женщину
Спорт

На Амуре завершают установку хоккейной коробки для международного матча
Общество

Число заразившихся неизвестной пневмонией в Китае достигло 44 человек
Культура

Амурские культурные итоги-2019: Год театра, квартирники и «дорогой» Стас Михайлов
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь