Полиция предлагает ввести уголовную ответственность за рекламу наркотиков в интернете

МВД России предлагает установить уголовную ответственность за пропаганду незаконных потребления и оборота наркотиков. Для этого требуется ввести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации.

Полное название проекта федерального закона – «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления ответственности за склонение к потреблению, пропаганду незаконных потребления, оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, культивирования или оборота растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Законопроект выставлен на общественное обсуждение.

Как отмечают в МВД, количество преступлений, связанных с наркотиками, растет. За 10 месяцев 2019 года в полиции рассмотрели 34 900 обращений, по которым принято более 19 000 экспертных решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам, распространяющим запрещенную информацию о наркотиках.

Информации о наркотиках в интернете много, а для выяснения всех обстоятельств административного правонарушения, их фиксирования, поиска виновных требуется проводить сложные компьютерно-технические, лингвистические и другие экспертизы. Это требует времени, в результате сроки проведения административного расследования затягиваются. В связи с этим и предлагают установить уголовную ответственность за пропаганду незаконных потребления, оборота наркотиков, культивирования или оборота наркосодержащих растений.

Так, уголовный запрет предложили установить на информацию о способах и методах потребления, незаконного оборота или культивирования наркотиков и наркосодержащих растений. При этом информация об обороте или потреблении наркотиков в медицинских целях не попадет под запрет. Часть 2 статьи 230 УК РФ предлагается дополнить таким квалифицирующим признаком, как склонение к потреблению наркотиков с помощью интернета. Здесь хотят установить повышенную уголовную ответственность.