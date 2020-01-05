Живущий в Москве амурчанин показал, как выглядел Шадринский собор в Благовещенске

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Благовещенске храм стоял в районе современного перекрестка улиц Чайковского и Ленина. После сноса собора на его месте построили кинотеатр «Амур». В 2010-х снесли и его. С тех пор на месте появился сквер с большим православным крестом. Шадринский собор планировали восстановить, даже подготовили макет. Но строительство требует огромных средств.

Интервью с Алексеем Журавлевым опубликовали в краеведческом инстаграм-аккаунте amurotgoloski.

– Откуда появился интерес к Шадринскому собору?

– Я назвал бы это интересом к истории родного мне города. Храм святой Живоначальной Троицы считался лучшим в городе по архитектуре и красоте отделки. Еще в юности от своего отца я узнал о Шадринском и о его братьях-близнецах, что раскидало по белому свету. Их было три.

– Как был найден альбом с фотографиями храма?

– Фотоальбом был найден одним из прихожан в 90-е годы в одном из антикварных салонов Петербурга.

– Шадринский собор возводился по питерским чертежам. Их внутреннее оформление тоже было идентичным?

– Шадринский собор возводился по чертежам своего старшего «брата» из Петербурга учеником Василия Косякова Михаилом Осколковым. После революции он эмигрировал в Харбин, где заложили третьего «брата». Как был расписан храм, мне неизвестно, возможно, где-то и сохранились фотографии, которые ждут своего часа.

– Где вы сейчас живете?

– Благовещенск для меня – студенческие годы. Сейчас живу и работаю в Москве. Но родным и любимым городом для меня навсегда останется Зея.

– Стоит ли благовещенцам довести начатую много лет тому назад историю и восстановить Шадринский собор?

– Скажу так, есть желание – будут возможности. Будут действия – появится результат. Считаю, что проблемы нужно решать постепенно. В первую очередь необходимо вернуть территорию сквера, что занимал когда-то храмовый комплекс. Ни в коем случае нельзя строить на этом месте другой проект. У храма есть своя душа! Главное – начать, а там и люди найдутся с божьей помощью.

Подписчиков заинтересовала тема. «Взорвали в 1936 году. А руины оставались на месте еще 20 лет. Потом стройотряд БГПУ все лето расчищал территорию, разбирали каменную кладку фундамента, мраморные ступени, чугунные витые решетки», – поделился один из комментаторов.

«Были осенью с женой у этого храма в Санкт-Петербурге, он поражает. И такое странное ощущение – стоишь, смотришь и пытаешься представить, как все было в Благовещенске», – написал читатель. «Как не жалко было такую красоту уничтожать», – удивляется другой участок обсуждения.

«Восстанавливать храм нужно однозначно, – считает автор следующего комментария. – Нужно непременно вернуть городу его историческую ценность. Не покидает чувство огромного сожаления о том, что не сохранили такую красоту».