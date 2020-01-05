В Приморье при катании на тюбинге погибла четырехлетняя девочка

В поселке Лозовый города Партизанск Приморского края произошла трагедия. Катаясь на тюбинге с горы, погибла четырехлетняя девочка. По данным краевого следственного управления, смертельные травмы ребенок получил при ударе о дерево.

От полученной черепно-мозговой травмы малышка скончалась на следующий день в больнице. Это произошло 2 января 2020 года.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследованная проверка. Предварительно установлено, что место, где произошел несчастный случай, не было специально оборудовано для зимних развлечений.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам всех проверочных мероприятий будет приятно процессуальное решение», – сообщает СУ СК по Приморскому краю.