Выбор читателей за 4 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 4 января.

В Белогорске 3 января состоялся межведомственный рейд по неблагополучным семьям. Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних, органов опеки, подразделения по делам несовершеннолетних и комплексного центра социального обслуживания населения проверили 9 семей.

Специалисты управления Роспотребнадзора в ноябре и декабре 2019 года проверили организации, реализующие сладкие новогодние подарки для детей на территории Амурской области. В 24 объектах из 26-ти проверенных нашли нарушения требований безопасности.

В Уссурийске Приморского края врач стоматолог избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Материалы об этом инциденте переданы в следственные органы.

В Благовещенске на пересечении улиц Кольцевой и 50-летия Октября ночью произошла авария с пострадавшими. По информации Амурского управления ГИБДД, автомобили Toyota Platz и Toyota Ipsum столкнулись в 02:46.