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Выбор читателей за 4 января

Выбор читателей за 4 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 4 января.

В Белогорске мать ушла на работу, оставив детей без еды

В Белогорске 3 января состоялся межведомственный рейд по неблагополучным семьям. Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних, органов опеки, подразделения по делам несовершеннолетних и комплексного центра социального обслуживания населения проверили 9 семей.

В Амурской области в сладких новогодних подарках нашли опасные конфеты

Специалисты управления Роспотребнадзора в ноябре и декабре 2019 года проверили организации, реализующие сладкие новогодние подарки для детей на территории Амурской области. В 24 объектах из 26-ти проверенных нашли нарушения требований безопасности.

В Приморье стоматолог избил женщину с ребенком на руках (видео)

В Уссурийске Приморского края врач стоматолог избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Материалы об этом инциденте переданы в следственные органы.

В жестком ДТП с переворотом в Благовещенске пострадали 3 человека (видео)

В Благовещенске на пересечении улиц Кольцевой и 50-летия Октября ночью произошла авария с пострадавшими. По информации Амурского управления ГИБДД, автомобили Toyota Platz и Toyota Ipsum столкнулись в 02:46.

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#Обзор #интернет #СМИ

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