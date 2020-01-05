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сегодня, 07:52 11

В Белогорске плиткой с площади Победы вымостят тротуары в городе

В Белогорске плиткой с площади Победы вымостят тротуары в городе
Фото: www.instagram.com/s.meliukov

В Белогорске с 10 мая по 10 июня пройдет реконструкция площади 30-летия Победы. Старую тротуарную плитку при этом не будут утилизировать, а используют ее при обустройстве в городе тротуаров.

«Мною принято решение, что старая плитка не будет утилизирована, планируется ее использовать на обустройстве тротуаров там, где их не было никогда. Соответственно, стоимость выйдет дешевле», – сообщил в своем инстаграм-аккаунте мэр Белогорска Станислав Мелюков.

По расчетам главы города плитки хватит на 4 километра тротуаров. «В первую очередь предлагается их обустроить на "народных тропах", то есть, там, где люди привыкли ходить, а тротуаров нет. Это подходы к автобусным остановкам, к школам и детским садам, места, где привыкли срезать дорогу», – пояснил мэр.

Станислав Мелюков предложил подписчикам писать свои предложения по участкам, которые можно вымостить плиткой. Ориентировочно должно получится больше 100 участков.

«На каждый из них специалистам управления ЖКХ и управления капитального строительства необходимо будет составить дефектную ведомость, сметы, провести конкурсные процедуры. Нам необходимо будет организовать работу так, чтобы синхронизировать демонтаж плитки и ее вывоз с площади сразу на новый участок тротуара, минуя этап складирования. Это тоже поможет сэкономить», – отметил глава Белогорска.


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#администрация Белогорска #строительство

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • кержак

    кержак
    2 часа назад

    ...и здесь начали "колхозить"...все от бедности...

  • Paster

    Paster
    2 часа назад

    кержак

    ...и здесь начали "колхозить"...все от бедности...



    По современному это называется "оптимизация".

  • Olivyeva

    Olivyeva
    1 час назад

    А чем вы недовольны?

    "Экономика должна быть экономной" (С)

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    кержак

    ...и здесь начали "колхозить"...все от бедности...



    "грачстрой не от бедности залепухи делал"

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...вертек,я заметил ты мою фишку скомунизил...)))

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    "Что за фишка у тебя твоя именная)?"

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...у меня многоточие,а ты начал в кавычках писать,но сам посыл то остался...)))

  • vertex

    vertex
    53 минуты назад

    "Да уж, по твоей странной логике, ты у Гусеницы скоммуниздил"

    "Она всегда добавляет. С уважением)"

  • кержак

    кержак
    45 минут назад

    ...ну да...про гусю то я и не подумал...редким гостем стала...

  • White Wolf

    White Wolf
    12 минут назад

    Больше всего нравится, что тротуары появятся там, где народ проложил тропинки. В своё время в новосибирском Академгородке точно так же тротуары прокладывали.,

  • White Wolf

    White Wolf
    12 минут назад

    Больше всего нравится, что тротуары появятся там, где народ проложил тропинки. В своё время в новосибирском Академгородке точно так же тротуары прокладывали.,

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