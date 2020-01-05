В Белогорске плиткой с площади Победы вымостят тротуары в городе

Фото: www.instagram.com/s.meliukov

В Белогорске с 10 мая по 10 июня пройдет реконструкция площади 30-летия Победы. Старую тротуарную плитку при этом не будут утилизировать, а используют ее при обустройстве в городе тротуаров.

«Мною принято решение, что старая плитка не будет утилизирована, планируется ее использовать на обустройстве тротуаров там, где их не было никогда. Соответственно, стоимость выйдет дешевле», – сообщил в своем инстаграм-аккаунте мэр Белогорска Станислав Мелюков.

По расчетам главы города плитки хватит на 4 километра тротуаров. «В первую очередь предлагается их обустроить на "народных тропах", то есть, там, где люди привыкли ходить, а тротуаров нет. Это подходы к автобусным остановкам, к школам и детским садам, места, где привыкли срезать дорогу», – пояснил мэр.

Станислав Мелюков предложил подписчикам писать свои предложения по участкам, которые можно вымостить плиткой. Ориентировочно должно получится больше 100 участков.

«На каждый из них специалистам управления ЖКХ и управления капитального строительства необходимо будет составить дефектную ведомость, сметы, провести конкурсные процедуры. Нам необходимо будет организовать работу так, чтобы синхронизировать демонтаж плитки и ее вывоз с площади сразу на новый участок тротуара, минуя этап складирования. Это тоже поможет сэкономить», – отметил глава Белогорска.



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