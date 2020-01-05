Гороскоп 5 января: Тельцам не стоит рисковать, а Рыбам стоит копить деньги

Восход Солнца: 08:29

Заход Солнца: 16:36

Солнце в Стрельце.

Овен. Этот день благоприятен для начала нового дела, обращения в вышестоящие инстанции, судебных разбирательств. Возможно, что заманчивые предложения принесут Овнам выгоду и моральное удовлетворение. Однако не спешите принимать важные решения, следует все детально обдумать. В отношении здоровья ничего критического звезды не пророчат.

Телец. Опасный день. Звезды предостерегают Вас от рискованных предприятий, сомнительных знакомств и дел, связанных с риском для здоровья. Отмените намеченные визиты, встречи, любовные свидания и проведите этот день дома. Напряжение сегодня может возрасти до предела, так как Вы получите плохое известие.

Близнецы. Трезвый, рассудительный взгляд на свои возможности, бесхитростность и великодушие помогут добиться успеха у лиц противоположного пола. Хороший день для общения с друзьями, семейных отношений,сексуальных контактов.

Рак. День встреч и контактов. Вероятный визит друзей и совсем неожиданный сюрприз дадут возможность весело провести время. Не исключено, что придется вернуться к давно приобретенному и уже забытому. У многих может появиться стремление к популярности, к светским развлечениям, вечеринкам, но не стоит изменять своим жизненным принципам. Не забывайте о родителях.

Читайте также

Гороскоп на неделю 30 декабря – 5 января: Близнецы получат прибыль, Стрельцы захотят перемен

Лев. Ваши отношения с домашними вполне стабилизируются и заполнятся тихим взаимным удовлетворением. Вероятны домашние хлопоты. Главное – сохранить внутреннее равновесие и уверенность в своих силах. Обратите внимание на здоровье, берегите нервы.

Дева. Звезды указывают на вероятные конфликты с партнерами. Возможно, неожиданное известие заставит Вас изменить намеченные планы. Постарайтесь в этот день воздержаться от всего, что может нанести вред организму, особенно от быстрой езды и работы с режущими инструментами. Прислушайтесь к советам друзей или близкого человека.

Весы. День отдыха, размышлений, созерцательности. Благоприятны физические нагрузки, занятия спортом, длительные прогулки. В любом деле сегодня не стоит полагаться на мнение партнеров или ожидать помощи от родственников. Это станет поводом для лишнего раздражения. Отношения с любимым человеком не будут идеальными, а потому Вам лучше контролировать свои эмоции,следить за тем, чтобы никого не обидеть неосторожным словом.

Скорпион. Как утверждают звезды, те, кто мечтает о собственном бизнесе, могут сегодня начинать реализацию своей давней задумки. Планеты советуют обратить пристальное внимание на новые выгодные деловые предложения и использовать их с максимальной выгодой для себя. Но не следует принимать спонтанных решений.

Читайте также

Гороскоп на январь 2020 года: Львам стоит научиться слушать, Водолеи продвинутся по карьерной лестнице

Стрелец. Активный, творческий день. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувства меры и такта. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Обратите внимание на свое здоровье, не следует легкомысленно относиться к возникшим симптомам заболевания.

Козерог. День благоприятен для физических нагрузок, занятий спортом, длительных прогулок, путешествий. Общение с друзьями, коллективное времяпрепровождение позволят Вам проявить свои таланты, принесут положительные эмоции. Однако во второй половине дня вероятны домашние хлопоты или неприятное известие, которые потребуют решительных действий.

Водолей. Этот день может быть отмечен повышением вашего творческого потенциала. Вы можете ощутить потребность выразить свои мысли и чувства. Уединение, к которому Вы предрасположены, способствует этому. Необычное восприятие мира усилится оптимистическим настроением.

Рыбы. Сегодня Вас могут подстерегать неожиданности. Вероятно, Вам повезет заключать выгодный контракт. Не рвитесь к новым рубежам. Копите силы и деньги – рывок впереди. Возможно,Вам захочется сменить обстановку, работу. Немного потерпите, сейчас не время.

Астролог: Вальдемар Небоходцев