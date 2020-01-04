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4января
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В новогодние праздники в Благовещенске покажут историю Питера Пэна

В новогодние праздники в Благовещенске покажут историю Питера Пэна

«Снежные истории Питера Пэна» - музыкальный спектакль под таким названием пройдет 5 января в Общественно-культурном центре. Его покажут дети из театра песни «ОКЦент».

Спектакль поставлен на основе истории про летающего персонажа из сказочных шотландских повестей Питера Пэна. В Общественно-культурном центре придумали новую сюжетную линию.

«Это история о том, как пираты украли фею, которая посыпала волшебной летательной пылью. И Питер Пэн перестал летать. Это интересная история с захватывающим сюжетом! Все закончится хорошо», — рассказала руководитель театра песни «ОКЦент» Марина Боровик.

В спектакле примут участие воспитанники театра песни. Своими силами они ставят музыкальные спектакли не первый год. Так, благовещенцам полюбились музыкальные спектакли «Карр-лсон приглашает друзей», «Ледяное сердце» и другие.

Начало спектакля — в 15 часов (6+).

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#концерты #культура #праздники

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