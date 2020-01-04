В Верхнеблаговещенском загорелся двухквартирный дом

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В селе Верхнеблаговещенское 4 января загорелся двухквартирный жилой дом. Сообщение о пожаре на улице Зейской поступило в 15:55. Произошло возгорание веранды дома.

Пожар тушили огнеборцы благовещенского пожарно-спасательного гарнизона в составе 17 человек и трех единиц техники. В течение 10 минут пожарные ликвидировали открытое горение. В результате огонь повредил веранду по всей площади.

«Огнеборцы не допустили дальнейшего распространения огня на жилой дом. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении», – сообщили в ГУ МЧС России по Амурской области.