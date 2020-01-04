Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:50 0

В Верхнеблаговещенском загорелся двухквартирный дом

В Верхнеблаговещенском загорелся двухквартирный дом
Фото: архив Амур.инфо

В селе Верхнеблаговещенское 4 января загорелся двухквартирный жилой дом. Сообщение о пожаре на улице Зейской поступило в 15:55. Произошло возгорание веранды дома.

Пожар тушили огнеборцы благовещенского пожарно-спасательного гарнизона в составе 17 человек и трех единиц техники. В течение 10 минут пожарные ликвидировали открытое горение. В результате огонь повредил веранду по всей площади.

«Огнеборцы не допустили дальнейшего распространения огня на жилой дом. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении», – сообщили в ГУ МЧС России по Амурской области.

Просмотров всего: 293

#пожары #происшествия

распечатать


Происшествия

В Архаринском районе пожарная машина приехала тушить гараж и заглохла (видео)
Происшествия 23

Мы чуть не убились: благовещенцы жалуются на состояние горок в снежном городке (видео)
Происшествия 4

На Дальнем Востоке произошло землетрясение
Общество

Амурчанин занимается уникальным ремеслом: ремонтирует парашюты пожарных
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь