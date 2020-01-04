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4января
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сегодня, 18:45 1

Снежный городок Благовещенска «поставят на профилактику» после новогодних каникул

Снежный городок Благовещенска «поставят на профилактику» после новогодних каникул
Фото: администрация г. Благовещенска

Снежный городок Благовещенска отдохнет от посетителей. После новогодних каникул его планируется «поставить на профилактику» на один день. Решение об этом приняли в администрации амурской столицы.

За время «профилактики» все горки приведут в порядок. Их выровняют, зальют и оставят застывать. Дата проведения профилактических работ пока не определена.

Между тем горки на площади Ленина выравнивают и заливают водой каждую ночь, уточнили в пресс-службе мэрии. Однако из-за того, что сильных морозов по ночам нет, горки не успевают хорошо застывать. Также на их состояние влияет огромное количество посетителей.

Как сообщало Амур.инфо, на состояние некоторых сооружений жалуются благовещенцы. На спусках образуются выбоины, и это влияет на безопасность горок.

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#ЖКХ #праздники

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Комментарии
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  • Секвойя

    Секвойя
    12 минут назад

    Жизненный цикл возведённого объекта каков¿ Мене кажица если бы автар/производитель сего волшебства весь период пользования следил за удовольствиями получаемыми потребителями забавы, то и проблем ноу. А так по Райкину: <к пуговицам претензий Нет>

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