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В Архаринском районе пожарная машина приехала тушить гараж и заглохла (видео)

В Архаринском районе пожарная машина приехала тушить гараж и заглохла (видео)
Фото: предоставлено очевидцем

Пожарная машина заглохла, приехав тушить гараж в селе Отважном Архаринского района. Машину заводили «с толкача». Видео об этом прислали в редакцию Амур.инфо.

«Вот так вот приехала машина тушить пожар. У людей пожар. Машину толкают наши мужчины, чтобы машина с толкача завелась пожарная. Машина так и не завелась. Гараж у людей догорает. Машина не завелась. Вот так мы работаем в Архаринском районе», – рассказывает за кадром автор видео.

По информации пожарной части № 61, расположенной в поселке Архара, пожар в гараже села Отважное произошел ночью 4 января. Пожарная машина заглохла из-за мороза, затем ее завели, и она участвовала в тушении возгорания.

«Был вызов, машина приехала, но, пока добралась, замерзла. Толкали ее, завели, она начала работать. Тем временем отправили другую машину на усиление. Гараж тушила та машина, которую завели, "вылилась" полностью. Потом приехала вторая машина. Гараж был потушен», – сообщили Амур.инфо в пожарной части.

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#пожары

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