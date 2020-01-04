На Амуре завершают установку хоккейной коробки для международного матча

Фото: министерство по физкультуре и спорту Амурской области

Предварительно в районе места, где планируется проведение хоккейного матча, специалисты замеряли толщину льда. После этого на замерзшую реку вышла техника для расчистки площадки и рабочие для сбора коробки. Сама коробка на льду устанавливается не первый раз. Хранится она на территории ГСТК. После того как коробка будет собрана, рабочие начнут заливку площадки. Природный лед не соответствует качеству для игры в хоккей.

Китайские организаторы соревнований планируют установить зрительские трибуны, палатки для переодевания и обогрева, подготовят оформление. Ожидается, что полностью готовой к турниру площадка будет к 14 января.

Игры между командами Амурской области и провинции Хэйлунцзян начнутся 15 января в Китае. Туда отправятся три российские команды – детская, юношеская и ветеранская. Там спортсмены сыграют по два матча. А товарищеские встречи на Амуре пройдут 18 января.

«По предварительной договоренности с китайской стороной, по 350 участников и зрителей будут находиться одновременно на льду. Но здесь вопрос открыт. В этом году есть небольшие сложности – было много снега, лед промерзает достаточно медленно. Поэтому окончательное количество участников будет известно непосредственно перед самим мероприятием», – сообщил министр спорта Амурской области Дмитрий Кутека.

Выход на лед будет осуществляться по пригласительным билетам. Для желающих наблюдать за играми с берега, будет организована прямая трансляция. Видео выведут на экран площади Ленина, а также на экран в районе Мухина, 1, который установят специально для матча, сообщили в минспорта Амурской области.