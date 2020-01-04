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Местами туман: прогноз погоды в Амурской области на 5 января

Местами туман: прогноз погоды в Амурской области на 5 января
Фото: pixabay.com

В Амурской области в воскресенье, 5 января, ожидается небольшая облачность. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ночью местами будет туман.

Ветер слабый переменных направлений. Температура ночью составит минус 25…30в, местами по северу – минус 35…40 градусов. Днем потеплеет до минус 11…16, местами по северу – до минус 21… 26.

В Благовещенске без осадков, малооблачно. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит минус 23…25, днем – минус 11…13 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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