В Амурской области в сладких новогодних подарках нашли опасные конфеты
Специалисты управления Роспотребнадзора в ноябре и декабре 2019 года проверили организации, реализующие сладкие новогодние подарки для детей на территории Амурской области. В 24 объектах из 26-ти проверенных нашли нарушения требований безопасности.
«Из-за истекшего срока годности и отсутствия маркировки изъято из оборота 90,7 килограмма пищевой продукции, в том числе 11,7 килограмма кондитерских изделий, входящих в состав детских подарков», – говорится в сообщении ведомства.
Были возбуждены дела об административных правонарушениях по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».
О фактах приобретения сладких подарков и кондитерских изделий сомнительного качества, без документов, подтверждающих безопасность продукции, специалисты ведомства просят информировать управление по телефону горячей линии 8(4162) 20-20-20.
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