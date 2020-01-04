В Амурской области в сладких новогодних подарках нашли опасные конфеты

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Специалисты управления Роспотребнадзора в ноябре и декабре 2019 года проверили организации, реализующие сладкие новогодние подарки для детей на территории Амурской области. В 24 объектах из 26-ти проверенных нашли нарушения требований безопасности.

«Из-за истекшего срока годности и отсутствия маркировки изъято из оборота 90,7 килограмма пищевой продукции, в том числе 11,7 килограмма кондитерских изделий, входящих в состав детских подарков», – говорится в сообщении ведомства.

Были возбуждены дела об административных правонарушениях по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

О фактах приобретения сладких подарков и кондитерских изделий сомнительного качества, без документов, подтверждающих безопасность продукции, специалисты ведомства просят информировать управление по телефону горячей линии 8(4162) 20-20-20.