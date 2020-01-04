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4января
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сегодня, 15:47 3

Мы чуть не убились: благовещенцы жалуются на состояние горок в снежном городке (видео)

Мы чуть не убились: благовещенцы жалуются на состояние горок в снежном городке (видео)

Благовещенцы сообщают о неудовлетворительном состоянии некоторых горок в снежном городке. Одна из жительниц, журналист Амур.инфо, Наталья Наделяева записала видеообращение к городским службам, так как подвернула ногу, скатываясь с горки на площади Ленина.

«Обращаю внимание городских служб, которые содержат на площади ледовый городок. Горка детская для самых маленьких, которая находится слева от катка – она в непригодном состоянии. Мы сейчас чуть не убились, сломали ледянку – это одно. Но я подвернула ногу, упершись в эти страшные выбоины. Смотрите, здесь катаются дети. Мы ждем какого-то несчастного случая?» – возмущается Наталья.

В снежном городке установлены две большие 5-метровые горки со стороны набережной, три средних и две – для самых маленьких. Ежедневно на горках катаются тысячи благовещенцев.

Информацию о горке с выбоинами пресс-служба администрации Благовещенска передала в городское управление ЖКХ. В мэрии отмечают, что за состоянием сооружений постоянно следят специалисты, по ночам скаты выравнивают и подливают водой. Однако из-за того, что сильных морозов по ночам нет, горки не успевают хорошо застывать.

Как сообщало Амур.инфо 3 января, горки в Благовещенске могут быть закрыты на «профилактику».

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#ЖКХ #происшествия #строительство

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    31 минута назад

    "Кто осваивал данное?"

  • Gorojanka

    Gorojanka
    27 минут назад

    Ничего, на следующий год вообще не будет городка ледового, так что последний год жители жалуются на горки.

  • vertex

    vertex
    22 минуты назад

    Gorojanka

    Ничего, на следующий год вообще не будет городка ледового, так что последний год жители жалуются на горки.



    "Да, это прорыв) главное, чтобы бабло не растащили деятели городские"

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