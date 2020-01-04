Мы чуть не убились: благовещенцы жалуются на состояние горок в снежном городке (видео)

Благовещенцы сообщают о неудовлетворительном состоянии некоторых горок в снежном городке. Одна из жительниц, журналист Амур.инфо, Наталья Наделяева записала видеообращение к городским службам, так как подвернула ногу, скатываясь с горки на площади Ленина.

«Обращаю внимание городских служб, которые содержат на площади ледовый городок. Горка детская для самых маленьких, которая находится слева от катка – она в непригодном состоянии. Мы сейчас чуть не убились, сломали ледянку – это одно. Но я подвернула ногу, упершись в эти страшные выбоины. Смотрите, здесь катаются дети. Мы ждем какого-то несчастного случая?» – возмущается Наталья.

В снежном городке установлены две большие 5-метровые горки со стороны набережной, три средних и две – для самых маленьких. Ежедневно на горках катаются тысячи благовещенцев.

Информацию о горке с выбоинами пресс-служба администрации Благовещенска передала в городское управление ЖКХ. В мэрии отмечают, что за состоянием сооружений постоянно следят специалисты, по ночам скаты выравнивают и подливают водой. Однако из-за того, что сильных морозов по ночам нет, горки не успевают хорошо застывать.

Как сообщало Амур.инфо 3 января, горки в Благовещенске могут быть закрыты на «профилактику».