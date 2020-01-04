В Белогорском районе не дороге сбили лошадь

Фото: www.instagram.com/dtp_belogorsk

В соцсетях сообщают о ДТП, которое произошло вечером 3 января в районе села Пригородное Белогорского района. Автомобиль сбил лошадь.

По информации очевидцев, сообщивших о происшествии в инстаграм-паблики dtp_belogorsk и skaner28, повреждения получили автомобили. У одной машины отлетел бампер, у другой – колесо.

В региональном управлении ГИБДД более подробной информации об этом аварии – нет.