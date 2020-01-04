В Белогорском районе не дороге сбили лошадь
В соцсетях сообщают о ДТП, которое произошло вечером 3 января в районе села Пригородное Белогорского района. Автомобиль сбил лошадь.
По информации очевидцев, сообщивших о происшествии в инстаграм-паблики dtp_belogorsk и skaner28, повреждения получили автомобили. У одной машины отлетел бампер, у другой – колесо.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
🚧сегодня вечером произошло ДТП на трассе «Благовещенск-Белогорск», в результате которого сбили лошадь. По информации подписчиков пострадало 5 машин. У кого-то отлетел бампер, у кого-то отлетело колесо. ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ Стал свидетелем происшествия? Снял видео или фото?📲Присылай ⏩ 📮Direct @skaner28 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 Правила использования материалов @skaner28 в шапке профиля 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #ДТП28 #аварии28#сканер28
В региональном управлении ГИБДД более подробной информации об этом аварии – нет.
Просмотров всего: 206