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сегодня, 15:29 0

В Белогорском районе не дороге сбили лошадь

В Белогорском районе не дороге сбили лошадь
Фото: www.instagram.com/dtp_belogorsk

В соцсетях сообщают о ДТП, которое произошло вечером 3 января в районе села Пригородное Белогорского района. Автомобиль сбил лошадь.

По информации очевидцев, сообщивших о происшествии в инстаграм-паблики dtp_belogorsk и skaner28, повреждения получили автомобили. У одной машины отлетел бампер, у другой – колесо.

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🚧сегодня вечером произошло ДТП на трассе «Благовещенск-Белогорск», в результате которого сбили лошадь. По информации подписчиков пострадало 5 машин. У кого-то отлетел бампер, у кого-то отлетело колесо. ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ Стал свидетелем происшествия? Снял видео или фото?📲Присылай ⏩ 📮Direct @skaner28 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 Правила использования материалов @skaner28 в шапке профиля 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #ДТП28 #аварии28#сканер28

Публикация от ПРОИСШЕСТВИЯ ДТП КРИМИНАЛ БЛГ (@skaner28)

В региональном управлении ГИБДД более подробной информации об этом аварии – нет.

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#ДТП #животные #таможня

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