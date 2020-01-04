Microsoft в январе откажется от поддержки Windows 7

Компания Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7. У пользователей есть 10 дней на смену операционной системы.

Windows 7 перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности, сообщают РИА-Новости.

Windows 7 была разработана больше 10 лет назад при другом уровне киберугроз. Появление новых технологий вызвало необходимость пересмотра операционных систем, поэтому при создании десятой версии Windows во главу угла ставилась защита от киберугроз, отметили в пресс-службе компании Microsoft в России.

В компании поясняют, что при отсутствии поддержки защищенность Windows 7 окажется под вопросом, ее пользователи рискуют стать «легкой добычей» для киберпреступников. Пользователям советуют обновить гаджеты, которые не отвечают современным требованиям, так как установка на них новой операционной системы, скорее всего, снизит их производительность.

По данным аналитической компании Net Applications на март 2019 года, система Windows 7 установлена на 40 % стационарных персональных компьютеров по всему миру.