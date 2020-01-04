На Дальнем Востоке произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 балла произошло в субботу, 4 января, на Сахалине восточнее города Советская Гавань. Подземный толчок ощутили жители Углегорска.

Эпицентр землетрясения, по данным ГУ МЧС по Сахалинской области, находился на глубине 9 километров.

«По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов. Пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало», – сообщает пресс-служба управления МЧС.

Специалисты администрации и пожарно-спасательного гарнизона проводят осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.