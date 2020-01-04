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сегодня, 14:26 4

На Дальнем Востоке произошло землетрясение

На Дальнем Востоке произошло землетрясение
Фото: ru.depositphotos.com

Землетрясение магнитудой 4,1 балла произошло в субботу, 4 января, на Сахалине восточнее города Советская Гавань. Подземный толчок ощутили жители Углегорска.

Эпицентр землетрясения, по данным ГУ МЧС по Сахалинской области, находился на глубине 9 километров.

«По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов. Пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало», – сообщает пресс-служба управления МЧС.

Специалисты администрации и пожарно-спасательного гарнизона проводят осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.

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#Дальний Восток #происшествия

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "Землетрясение магнитудой 4,1 балла произошло в субботу, 4 января, на Сахалине восточнее города Советская Гавань. Подземный толчок ощутили жители Углегорска".

    Совгавань - это же Хабаровский край?...

  • Картина маслом

    Картина маслом
    1 час назад

    В статье чушь какая-то написана.

  • КП

    КП
    1 час назад

    Myxira"Землетрясение магнитудой 4,1 балла произошло в субботу, 4 января, на Сахалине восточнее города Советская Гавань. Подземный толчок ощутили жители Углегорска".

    Совгавань - это же Хабаровский край?...


    Совгавань этт всего лишь орентир.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    https://forum.sakh.com/?sub=1785528

    Кроме областного центра предполагается повышение предельных цен в Аниве (с 20 до 22 рублей в городском сообщении). А кто вообще в Аниве видел городской транспорт или я от жизни отстал.

    LevTroitsky 31 дек. 2019 00:43 Ответить #

    [анонимный 11937] 31 дек. 2019 00:20

    Что же,был у нас губернатор Игорь Фартхудинов, который обещал не то, что избавить островитян от поборов, а думал как еще приплачивать. Где же он? Сломался вертолетик. Был у нас в стране губернатор Лебедь, метил в скором будущем в президенты России с программой изъятия у кучки небожителей благ и распределить их на население, где он? Сломался вертолетик! Михаил Евдокимов, вздумал идти против системы. Где он? Решили, что может подозрительно привлекать третий раз вертолет, попал в аварию на авто!

    [анонимный 37212] 30 дек. 2019 22:40 8

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