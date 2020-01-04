Амурчанин занимается уникальным ремеслом: ремонтирует парашюты пожарных

Фото: правительство Амурской области

Житель Приамурья, пожарный-десантник по профессии Юрий Поезжаев занимается уникальным ремеслом. Он – единственный на всю Амурскую область мастер по ремонту парашютов пожарных.

Чинить парашюты Юрий Поезжаев научился на курсах, которая проводила Иркутская авиабаза, в 1999 году. До этого амурчанин работал пожарным-десантником. В целом он совершил более 700 прыжков. Больше всего парашютов ему приходится ремонтировать весной перед началом пожароопасного периода, когда на авиабазу под Свободным съезжаются тренироваться все пожарные-десантники Амурской области.

«Я не только латаю парашюты, но и ремонтирую парашютные полуавтоматы, которые всегда должны быть в исправности. Именно этот прибор страхует пожарных от падения», – рассказал мастер. К зиме специалист получает парашюты со всей области. Их увозят на склад, просушивают и проверяют, а уже весной – выдают пожарным-десантникам, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.