У него такие губы классные: ручные лоси Майя и Гаврюша восхитили амурчан (видео)

Фото: www.instagram.com/bulcha_candle

Амурчан восхитили лоси Майя и Гаврюша, которые живут в центре охраны природы «Зейский». Центр расположен на 96 километре трассы Благовещенск – Свободный. Лоси, судя по видео, сами подходят к людям, охотно позируют, угощаются морковкой и даже бегают наперегонки с автомобилями.

«Это просто невообразимое что-то! Лось несется за машиной! Смотри, уши прижала и мчит. Привет, Майя, Маюша, солнце мое!», – говорит посетительница центра охраны природы.

На другом видео видно, как лоси без боязни подходят к машинам и подставляют морды к окнам, чтобы их угостили морковкой.

«За нами идут лоси, ты видишь, боже мой! Вон они бегут, он бежит прям. Маюша, Майенька, Гаврюша, привет мой хороший, иди ко мне, мое солнце. Гаврюха, ты смешной, дай губы потрогать! У него такие губы классные», – радуется амурчанка встрече с лосем.

Как сообщало Амур.инфо, лосенка Гаврюшу в 2018 году подобрали жители села Сиваки Магдагачинского района. По их словам, после лесных пожаров он сам вышел на дорогу. Детенышу на тот момент было около двух месяцев, амурчане пытались выкормить его сами, но затем обратились к специалистам. Животное поселили в центре охраны природы «Зейский». Там уже жила ранее спасенная самочка Майя, которая тоже осталась без мамы.Позже в центре охраны природы сообщали, что лосят успешно выкормили козьим молоком с добавками.

Между тем, приехать в центр природы амурчане могут в любой день. Карта проезда и условия размещения опубликованы на сайте региональной дирекции по охране животного мира в разделе «экотуризм». Посетителям, желающим покормить животных, можно брать с собой морковку, яблоки и хлеб.

Видео: www.instagram.com/bulcha_candle