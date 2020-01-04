В жестком ДТП с переворотом в Благовещенске пострадали 3 человека (видео)

Фото: скриншот с видео dpskontrol_28rus

В Благовещенске на пересечении улиц Кольцевой и 50-летия Октября ночью произошла авария с пострадавшими. По информации Амурского управления ГИБДД, автомобили Toyota Platz и Toyota Ipsum столкнулись в 02:46.

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#ДТП #происшествия

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Наталья Храмова