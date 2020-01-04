В жестком ДТП с переворотом в Благовещенске пострадали 3 человека (видео)
В Благовещенске на пересечении улиц Кольцевой и 50-летия Октября ночью произошла авария с пострадавшими. По информации Амурского управления ГИБДД, автомобили Toyota Platz и Toyota Ipsum столкнулись в 02:46.
В результате столкновения Toyota Ipsum опрокинулась.
Видео: blag_dtp
«Три человека получили травмы. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего», – сообщили Амур.инфо в региональном управлении ГИБДД.
Просмотров всего: 809