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сегодня, 12:11 0

В Благовещенской епархии решили возродить древнюю рождественскую традицию

В Благовещенской епархии решили возродить древнюю рождественскую традицию
Фото: Благовещенская епархия

В Благовещенском кафедральном соборе среди прихожан будут распространять праздничные наборы для рождественского стола: калачи и свежее сено. Эта традиция распространена в центральной части, на юге России, на Украине, в Белоруссии. Возродить ее хотят и в Амурской области.

«Особый рождественский хлеб-плетенку помещают на белую скатерть, на сено, в центр рождественского стола, как знак присутствия рожденного Бога. В центр калача ставится зажженная свеча или лампада. Калач символизирует ясли. Сено напоминает о великом божественном смирении. Согласно еще одной старой традиции в праздник Рождества крестники навещают своих крестных родителей. В гостинец преподносят сладости рождественский калач», – сообщается на сайте Благовещенской епархии.

Готовые рождественские калачи с душистым сеном прихожанам предложат за символическое пожертвование, которое пойдет на благотворительность. «Так каждый может поддержать чудесную традицию и добавить к своему семейному празднованию Рождества новые теплые краски, при этом совершив благое дело», – пояснили в епархии.

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#праздники #религия

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