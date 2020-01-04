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Амурчанина задержали в Краснодарском крае за воровство алкоголя и парфюма

Амурчанина задержали в Краснодарском крае за воровство алкоголя и парфюма
Фото: pixabay.com

В Новороссийске Краснодарского края 23-летнему амурчанину предъявили обвинение в грабеже и серии краж. Об этом сообщает краевая полиция.

С заявлением о кражах в правоохранительные органы обратились руководители сетевых магазинов. Предприниматели пояснили, что в ходе ревизии они выявили многочисленные факты пропажи парфюмерной продукции, бритвенных принадлежностей, бутылок с алкоголем, оливковым маслом, а также кухонных принадлежностей и других товаров на общую сумму, превышающую 30 тысяч рублей.

Сотрудники полиции, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри магазинов, сделали вывод о причастности к кражам одного и того же мужчины. Сотрудники уголовного розыска установили личность гражданина. Им оказался 23-летний приезжий из Амурской области.

Правоохранители также установили, что обвиняемый причастен к грабежу, совершенному в отношении сотрудника магазина, который заметил факт хищения и попытался этому воспрепятствовать. Обвиняемый сознался в преступлениях. Суд избрал меру пресечения в отношении амурчанина в виде заключения под стражу.

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#криминал #происшествия

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