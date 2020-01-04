Благовещенцев приглашают на «Веселое Рождество»
6 января жителей и гостей Благовещенска приглашают на театрализованное представление «Веселое Рождество». Праздник пройдет на площади Ленина.
В 13:00 начнутся рождественские колядки и выступят фольклорные коллективы. С 13:30 будут работать интерактивные площадки, пройдут силовые конкурсы. В это же время можно будет поучаствовать в святочных гаданиях. В 14:20 амурчан приглашают поводить рождественский хоровод.
Администрация Благовещенска сообщает, что каждый день до конца каникул в дневное время благовещенцев на снежном городке развлекают сказочные персонажи – Ворона, Мышка, и Баба Яга. Их можно встретить на площади Ленина с 13:00 до 15:00.
«С аниматорами можно обняться, сфотографироваться и получить сладкий подарочек за рассказанное стихотворение», – сообщили в пресс-службе мэрии.
С полным списком праздничных мероприятий можно ознакомиться на сайте Амур.инфо.
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