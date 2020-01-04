В Амурской области на двух АЗС продавали некачественный бензин и дизтопливо

В целом в списке АЗС, допустивших в 2019 году нарушения требований регламента таможенного союза к топливу, бензину и мазуту – 157 объектов. Перечень был составлен по итогам контрольно-надзорных мероприятий.

«Росстандарт рекомендует автолюбителям ознакомиться с опубликованным перечнем нарушений на АЗС и рекомендациями. При этом учитывать данную информацию следует при планировании как краткосрочных поездок, так и длительных автопутешествий. Избегая заправки некачественным топливом, вы снижаете риск поломки вашего автомобиля, уменьшаете негативное воздействие на окружающую среду и исключаете вероятность испортить себе новогодние праздники», – говорится в сообщении ведомства.

Из АЗС Амурской области в список попала благовещенская станция ООО «АЗК АЛЬФА», расположенная по адресу улица Чайковского, 130. Нормативным требованиям на данной заправке не соответствовало летнее дизтопливо экологического класса К5. В нем содержание серы в 5,4 раза превышало норму. Кроме этого, в бензине марки АИ-95 содержание серы превышало норму в 3,4 раза. Октановое число было ниже нормы.

Также в перечень попала АЗС ООО «Дальневосточная нефтяная компания», расположенная по адресу город Благовещенск , улица Театральная, 121\1. На этой заправке топливо дизельное евро, летнее, сорта С экологического класса К5 не соответствовало норме по показателю: температура вспышки в закрытом тигле.