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В Екатеринославке собаку привязали проволокой к дереву и оставили в безлюдном месте

В Екатеринославке собаку привязали проволокой к дереву и оставили в безлюдном месте
Фото: www.instagram.com/goryachie_cerdca

В Екатеринославке волонтер нашла собаку, которую неизвестный привязал проволокой к дереву в заброшенном, безлюдном месте. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте Амурского областного общественного фонда помощи животным «Горячие сердца».

«В Екатеринославке кто-то так решил собачью судьбу: привязал проволокой к дереву в брошенном месте. Собака не злая, немного поругалась на меня, пока распутывала. Видно, что уже не день сидит», – говорится в сообщении к публикации. Как пояснили Амур.инфо в фонде помощи животным, найденную собаку волонтер забрала, чтобы в дальнейшем пристроить в добрые руки.

В комментариях к публикации один из пользователей сообщил о похожих случаях в Зее. «У нас в Зее в лесу возле домов микрорайона Солнечный какой-то браконьер поставил петли из проволоки, парень уже 2 раза, гуляя со своей собакой, находил собак в этих петлях и освобождал», – написал амурчанин.

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#животные #закон

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