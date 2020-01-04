Число заразившихся неизвестной пневмонией в Китае достигло 44 человек

В Китае зарегистрировали 44 случая заболевания неизвестной пневмонией. Об этом сообщает комитет по делам здравоохранения города Ухань провинции Хубэй. Состояние 11 заболевших оценивается как тяжелое. Еще 121 человек находится под наблюдением врачей.

«По состоянию на 08:00 (03:00 мск) 3 января 2020 года вирусная пневмония невыясненной природы диагностирована у 44 пациентов, у 11 из них болезнь протекает в тяжелой форме, у остальных пациентов основные показатели состояния организма остаются стабильными», – говорится в документе, сообщает ТАСС.

Уточняется, что все инфицированные проходят лечение в медицинских учреждениях города Ухань в изолированных условиях. «К настоящему времени установлен 121 человек, имевший близкие контакты с зараженными. Они находятся под наблюдением врачей. Работа по установлению других лиц, имевших близкие контакты с зараженными, продолжается», – отмечается в заявлении.

Эпидемиологи по-прежнему устанавливают возбудителя и причины неизвестной формы пневмонии. «Возбудитель и причина заболевания устанавливаются (в том числе поиском нуклеиновых кислот и культивированием вируса). Уже исключены грипп, птичий грипп, аденовирус и другие часто встречающиеся респираторные заболевания», – сообщается в документе.

Эпидемиологическое обследование показало, что часть случаев инфицирования зафиксирована среди сотрудников рынка свежих морепродуктов «Хуанань хайсяньчэн». До настоящего времени предварительные проверки не выявили четких свидетельств передачи [заболевания] от человека к человеку или заражения медицинского персонала, рассказали специалисты Китая.

На данный момент официальные комментарии Всемирной организации здравоохранения по данной ситуации отсутствуют, поясняет Роспотребнадзор.

Как сообщало Амур.инфо, управление Роспотребнадзора по Амурской области усилило санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через госграницу. Это связано с регистрацией в городе Ухань провинции Хубэй Китая случаев заболеваний пневмонией неизвестного происхождения.

В адрес министерства здравоохранения Амурской области были направлены «предложения об усилении настороженности» медицинских работников при обращении больных, у которых есть признаки ОРВИ, гриппа, внебольничных пневмоний. Туристов просят учитывать данную информацию при планировании поездок.