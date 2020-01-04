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В Белогорске мать ушла на работу, оставив детей без еды

В Белогорске мать ушла на работу, оставив детей без еды
Фото: администрация г. Белогорска

В Белогорске 3 января состоялся межведомственный рейд по неблагополучным семьям. Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних, органов опеки, подразделения по делам несовершеннолетних и комплексного центра социального обслуживания населения проверили 9 семей.

«Было запланировано посетить 15 неблагополучных семей с маленькими детьми, а также семьи, проживающие в частном секторе, в домах, где есть печное отопление. Специалистам удалось проверить 9 семей. В ходе рейда велись профилактические беседы. Изъятие детей не потребовалось», – рассказала секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Лада Новикова.

В одной семье мать ушла на работу, оставив дома двоих детей младшего школьного возраста. Дома были следы после праздничного застолья. Специалисты связались с матерью, удостоверились, что она действительно на работе. А также купили для детей булочки и пирожки, так как еды для них не было. В остальных семьях родители были трезвые, дети накормлены.

Следующий совместный рейд по неблагополучным семьям в Белогорске состоится 6 января. Помимо межведомственных рейдов в период всех новогодних праздников семьи, состоящие на учете, будут регулярно проверять кураторы социальных служб, в том числе сотрудники больницы, сообщает администрация Белогорска.

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#администрация Белогорска #дети #соцзащита

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