Ясно и без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 4 января

В Амурской области сохраняется ясная без осадков погода. Ветер – северо-западный, западный слабый, днем до умеренного.

Ночью столбики термометров опустились до минус 23…28 градусов. В Селемджинском, Тындинском, Зейском районах – до минус 38. Днем на севере будет минус 13…18, местами температура составит около 25. На юге региона ожидается минус 11…16 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

В Благовещенске малооблачная погода с северо-западным ветром до 3-8 метров в секунду. Температура ночью составляла 21…23 градуса мороза, днем – 11…13 градусов.