В Приморье стоматолог избил женщину с ребенком на руках (видео)

Фото: скриншот с видео

В Уссурийске Приморского края врач стоматолог избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Материалы об этом инциденте переданы в следственные органы.

Молодая мать обратилась в клинику за срочной помощью: ребенок два дня не ел из-за зубной боли, сообщают РИА Новости.

В регистратуре посетительницу направили в кабинет к врачу. Но специалист, не объяснив причин, отказал в приеме. Тогда женщина потребовала от доктора написать письменный отказ, но стоматолог проигнорировал ее просьбу.

Посетительница достала телефон и начала снимать происходящее на видео. Врач попытался отнять гаджет, схватил женщину за руку и применил силу. Ребенок в это время был у мамы на руках.

Пострадавшая получила сотрясение мозга и перелом двух пальцев. В региональном минздраве сообщили, что передали следствию материалы по поводу происшествия.