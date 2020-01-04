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В Приморье стоматолог избил женщину с ребенком на руках (видео)

В Приморье стоматолог избил женщину с ребенком на руках (видео)
Фото: скриншот с видео

В Уссурийске Приморского края врач стоматолог избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Материалы об этом инциденте переданы в следственные органы.

Молодая мать обратилась в клинику за срочной помощью: ребенок два дня не ел из-за зубной боли, сообщают РИА Новости.

В регистратуре посетительницу направили в кабинет к врачу. Но специалист, не объяснив причин, отказал в приеме. Тогда женщина потребовала от доктора написать письменный отказ, но стоматолог проигнорировал ее просьбу.

Посетительница достала телефон и начала снимать происходящее на видео. Врач попытался отнять гаджет, схватил женщину за руку и применил силу. Ребенок в это время был у мамы на руках.

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Врач-стоматолог из Уссурийска ударил женщину с трехлетним ребенком на руках. Молодая мать обратилась в клинику за срочной помощью: ребенок два дня не ел из-за зубной боли. В регистратуре посетительницу направили в кабинет к врачу, но специалист, не называя причин, отказал в приеме. Тогда женщина потребовала от него написать письменный отказ, но стоматолог проигнорировал ее просьбу. Посетительница достала мобильный телефон и начала снимать происходящее на видео. Врач попытался отнять гаджет, схватил женщину за руку и применил силу. Ребенок в это время был у нее на руках. Пострадавшая получила сотрясение мозга и перелом двух пальцев. В региональном Минздраве сообщили, что передали следствию все материалы. Источник: ria.ru Видео: @mark2__che ⠀ #Newsvl #владивосток #приморскийкрай #приморье #vladivostok #уссурийск #находка #newsvlru

Публикация от Новости Владивостока (@news.vl)

Пострадавшая получила сотрясение мозга и перелом двух пальцев. В региональном минздраве сообщили, что передали следствию материалы по поводу происшествия.

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#дети #здоровье #медицина #происшествия

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Комментарии
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  • С форума

    С форума
    39 минут назад

    Обнищал мужицкий люд.

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