Выбор читателей за 3 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 3 января.

Новогодние выходные жильцам дома № 4 по улице Калинина в Благовещенске омрачила коммунальная авария. 2 января на техническом этаже прорвало батарею. В результате затопило несколько квартир 14-этажки и два лифта.

Сотрудникам областного поисково-спасательного отряда пришлось вскрывать двери, чтобы пожарные смогли попасть внутрь горящего помещения в Благовещенске. Как писало Амур.инфо, 3 января загорелся первый этаж цеха по производству корпусной мебели на улице Заводской.

С 1 января 2020 года администрация Приморского края реорганизована в правительство региона. Теперь там существуют 20 министерств, шесть агентств, девять департаментов и пять инспекций.

Банк России с 1 января начал взимать плату с банков за использование Системы быстрых платежей (СБП). В зависимости от суммы клиентской операции они будут перечислять ЦБ как ее оператору от пяти копеек до трех рублей.