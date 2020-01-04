Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4января
Предыдущая новость
сегодня, 00:30

Выбор читателей за 3 января

Выбор читателей за 3 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 3 января.

В благовещенской многоэтажке из-за порыва затопило квартиры и лифты (видео)

Новогодние выходные жильцам дома № 4 по улице Калинина в Благовещенске омрачила коммунальная авария. 2 января на техническом этаже прорвало батарею. В результате затопило несколько квартир 14-этажки и два лифта.

Спасатели вскрыли двери для тушения мебельного цеха в Благовещенске (видео)

Сотрудникам областного поисково-спасательного отряда пришлось вскрывать двери, чтобы пожарные смогли попасть внутрь горящего помещения в Благовещенске. Как писало Амур.инфо, 3 января загорелся первый этаж цеха по производству корпусной мебели на улице Заводской.

Администрации Приморья больше нет, вместо нее – правительство

С 1 января 2020 года администрация Приморского края реорганизована в правительство региона. Теперь там существуют 20 министерств, шесть агентств, девять департаментов и пять инспекций.

Центробанк начал брать с банков комиссию за переводы по телефону

Банк России с 1 января начал взимать плату с банков за использование Системы быстрых платежей (СБП). В зависимости от суммы клиентской операции они будут перечислять ЦБ как ее оператору от пяти копеек до трех рублей.

Просмотров всего: 5

#Обзор #интернет #СМИ

распечатать


Общество

Выбор читателей за 2 января
Общество 6

Амурчане формируют в Сети рейтинг работы глав городов и районов Приамурья
Общество

Выбор читателей за 1 января
Общество

Выбор читателей за 31 декабря
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь