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В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Фото: pixabay.com

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения. Поправки корректируют список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД. Соответствующее постановление правительства размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь предоставлять для проверки полис ОСАГО можно как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа. Сотрудник полиции сможет проверить факт заключения договора обязательного страхования, запросив нужные данные в автоматизированной системе.

Летом МВД подготовило поправки в ПДД, которые облегчают проверку электронных полисов ОСАГО: сотруднику ГИБДД можно будет предъявить цифровой вариант документа с экрана смартфона или планшета, сообщает RT.

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#транспорт

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