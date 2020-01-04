Гороскоп 4 января: у Стрельцов кризис, а Девы потратятся

Восход Солнца: 08:29

Заход Солнца: 16:36

Солнце в Стрельце.

Овен. День разрешения противоречий. Возможно, Вы сможете победить в себе страх и сомнение. События этого дня могут серьезно повлиять на ваше представление о самих себе. Рекомендуется разорвать все ненужные связи. Старайтесь окружать себя только надежными людьми.

Телец. Крайне неблагоприятный день. Вам кажется, что мир рушится на глазах, земля уходит из-под ног, а у Вас нет ни сил, ни желания что-либо изменить. Сегодня лучше не усердствовать и не вмешиваться ни в какие сомнительные дела, так как последствия могут быть самыми плачевными.

Близнецы. День символизирует приток новых сил и свежих мыслей, реализация которых принесет удовлетворение. Повезет и в любви, только не старайтесь казаться холодным и незаинтересованным. Во всех начинаниях лучше придерживайтесь золотой середины. Вероятно, именно сегодня Вам удастся осуществить те мечты, которые не покидали Близнецов на протяжении последнего времени.

Рак. Противоречивый день, когда отношения проверяются на устойчивость и требуют переосмысления. Будьте внимательны при работе с деловыми бумагами или материальными ценностями — существует вероятность ошибки или финансовой потери.

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Лев. Этот день ознаменует возрастание вашего творческого потенциала, он обещает быть для вас удачным. Вам предстоит задействовать все свои организаторские способности и, приспосабливаясь к обстоятельствам, проявлять то терпимость, то творческий подход к делу. Вероятно, Ваш авторитет сегодня заметно укрепится.

Дева. Первая половина дня окажется благоприятной для решения важных вопросов, крупных приобретений, коммерческих сделок. Однако следует соблюдать осмотрительность и не допускать расточительства — вероятен обман. Во вторую половину дня возможны неприятности, которые отнимут у Дев много сил или основательно испортят настроение.

Весы. Вероятно, в первой половине дня Вы сможете проявить себя в самых разных сферах деятельности. Судьба дает Вам шанс улучшить свое финансовое положение. Баланс между чувствами и поступками восстановится, несмотря на то что первые будут ярки и переменчивы, а вторые — неожиданны.

Скорпион. Крайне неблагоприятный день. Рекомендуется проявить в делах внимание и осмотрительность. Постарайтесь избегать категоричных высказываний, насмешек, ненужных разговоров. Отложите принятие важных решений.

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Стрелец. Неблагоприятный день. Если сегодня Вам предложат совместить еще какую-нибудь должность, не соглашайтесь - выгоды от этого не будет. С самого утра ожидайте недоразумений и придирок. Возможен денежный кризис — внезапные и непредвиденные расходы скажутся на семейном бюджете.

Козерог. Звезды предостерегают от активности в сфере профессиональной деятельности. Беспричинные смены настроения, неожиданные перепады самочувствия могут осложнить достижения поставленных целей или привести к конфликту с окружающими Вас людьми.

Водолей. Не исключено, что финансовое положение ухудшится в результате вероятной покупки или платы по сделанным ранее обязательствам. Преобразования космической энергии могут стать причиной тревоги, недовольства собой или своим окружением.

Рыбы. Сегодня многие Рыбы будут ощущать тревогу за будущее, не доверяя удаче и победам. Стабильность в материальном и общественном положении не должна вызывать никаких сомнений. Вероятно, вам придется приложить некоторые усилия, отстаивая эту стабильности. В скором времени ожидается приток новых сил и свежих мыслей, реализация которых принесет удовлетворение.

Астролог: Вальдемар Небоходцев