Ёлка из монтажной пены и валенки для мышки: в Благовещенске проходят новогодние конкурсы

Больше 10 тысяч благовещенцев проводили 2019 год и встретили 2020-й. Празднества сопровождались театрализованными программами и конкурсами. 31 декабря на главной площади города работал «Ёлочный базар», а 3 января прошел конкурс «Валенки для мышки».

В городском конкурсе «Ёлочный базар» благовещенцы представили более 20 новогодних красавиц. В номинации «Больше ёлок хороших и разных» первое место и телевизор в подарок получила семья Ангелины Кисляк (лицей № 11). Их работа «Лесная гостья» из монтажной пены была признана самой оригинальной.

Второе место и электронную книгу в награду получил Егор Лесик (лицей № 11) и его семья за ёлку «Лесная красавица из пластиковых ложек».

Третье место и электросамовар достались педагогам из «Института Конфуция» при БГПУ за белоснежную ёлочку с национальным колоритом.

В номинации «Лучшее оформление новогодней ёлки» победила «Ёлка добрых воспоминаний» от команды «Весёлая семейка», им подарили электросамовар. Второе место и мультиварку получила семья Дорофеевых за «Ёлку в стиле старое кино».

Третье место и электросамовар присудили УФПС Амурской области за «Почтовую ёлочку».

3 января на площади прошел новый конкурс — «Валенки для мышки». Он собрал более 30 поделок в четырех номинациях.

«Выбрать лучшие валенки было сложно: все работы отличали выдумка, креативный подход и душевность. Благо, что номинаций было несколько», — призналась член жюри, заведующая отделом ДПИ Городского дома культуры Наталья Белоноженко.

Елена Мальцева соорудила настоящую мышиную нору из валяной шерсти, а снаружи развесила на ветке маленькие валеночки.

«Я взяла кошачий домик, он стал мышиным. По сюжету хозяин, муж — он Мышь, у него есть супруга и детки. Я давно занимаюсь валянием. Дом для каждого дом и ничто другое: для мыши, кошки, собаки, для человека, для кого угодно», — рассказала автор работы.

«Мы объявили конкурс, участники навязали валенок. И мы их развесили на новогодней елке», — рассказала Ольга Худолеева, представитель 1 «Г» класса школы № 4.

Одна из самых массовых работ была сделана силами 19 человек, это семейство Татьяны Коровкиной-Кизлик.

«Сделали валенок из шкурки кролика, мех похож на кошачий. Смысл такой: мышка победила кошку, сделала из нее валенок и будет всю зиму жить в тепле. Все остальное делали из подручных материалов, мышку связали. Дети, внуки, правнуки, делали недели две. А я руководила парадом!» — рассмеялась Татьяна Александровна.

Татьяна Фомина, сотрудница Дома ребенка, сделала маленькие валенки с помощью пинцета. «Посмотрела мастер-класс в интернете, купила шерсть и сделала. Подсмотрела у коллеги, она занимается. Ночь сидела на работе, валяла», — рассказала Татьяна Фомина.

В результате самыми большими признаны валенки Виктории Бурчик детского сада № 14 и семьи Маши Науменко. «46-й размер! Валенки удобные, буду ходить по улицам! Я клеила клеем-пистолетом детали на елку. Клеили очень долго: два часа», — рассказала Мария.

Самыми миниатюрными валенками объявили работы семьи Васильевых и Фоминых. Также определили победителей в номинациях: «Самый необычный валенок» и «Самый новогодний валенок». В первой жюри отметило работу Анастасии Шабановой и детского сада № 67 и Елена Мальцевой, во второй — Ольги Худолеевой, Вики и Лизы Иваницких. Был также учрежден спецприз — «сувенирный валенок», его получила Оксана Головачева. Победителям вручили сертификаты в магазины рукоделия.

После конкурса в снежном городке прошли игры и песни с Дедом Морозом и Снегурочкой: они приехали на карете и байке, и провели день рождения ёлочки. Главному символу Нового года исполнилось 320 лет. Были веселые эстафеты для детей, конкурсная программа и распродажа сувениров от городских мастеров. Гостей развлекали более 40 аниматоров в костюмах матрешки, разных животных и героев сказок.

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