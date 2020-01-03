Хабаровск и Владивосток вошли в список городов-матерщинников
Стало известно, в каких городах России больше других ругаются матом. Чаще всего нецензурная речь слыша в крупных и средних российских городах. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на данные Финансового университета при правительстве России.
Как отмечается, наиболее часто мат можно услышать во Владивостоке, Нижневартовске, Новосибирске, Хабаровске, Сургуте. С нецензурной бранью сталкиваются 18 % опрошенных в перечисленных городах.
Реже всего подобную лексику используют жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок. Исследователи считают, что «чистота» языка связана с уровнем жизни.
Просмотров всего: 5