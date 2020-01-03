В Моховой Пади заработал уникальный музей Благовещенского танкового училища

Фото: Правительство Амурской области

В столице Приамурья работает уникальный музей Благовещенского высшего танкового командного Краснознаменного училища. Более 300 экспонатов расположены в одном из кабинетов школы № 23 в посёлке Моховая Падь, где находилось раньше училище.

Для необычного музея руководство образовательного учреждения выделило самое большое помещение, куда дети приходят не только посмотреть на экспозицию, но и учиться. Сохранением исторической памяти о танковом училище в прошлом году занялся учитель ОБЖ Сергей Царский. Для преподавателя сбор информации имеет особое значение: он сам служил в этом танковом училище с 1986 по 1995 год.

«Собирать экспонаты для музея помогали ученики и выпускники танкового училища. Они находили альбомы, книги, значки, погоны, форму танкистов. У нас здесь находятся предметы, напоминающие об училище, которые привозят нам со всей страны», – объяснил Сергей Царский.

Среди экспонатов есть точная копия Боевого знамени БВТККУ с орденскими лентами и орденом Боевого Красного знамени, бюст Героя Советского Союза Дмитрия Комарова, совершившего единственный в мире танковый таран фашистского бронепоезда в 1944 году на станции Косые Броды в Белоруссии, сумка героя СССР Георгия Сурнина. Уникальным является представленная в экспозиции Книга почета БВТККУ с 1957 по 1987 годы, в которую занесены выпускники, окончившие училище с золотой медалью.

В музее танкового училища проходят экскурсии для школьников. Недавно его посещали его выпускники. Музей регулярно участвует в городских мероприятиях. В мае он присоединился ко всероссийской акции «Ночь в музее», а в июне участвовал в коллективной выставке «Народный музей», организованной ко Дню города. Музей Благовещенского танкового училища входит в Путеводитель музеев города Благовещенска, сообщает амурское правительство.

Танковое училище было образовано в 1941 году в Горьковской (Нижегородской) области. В 1958 году оно было передислоцировано в Благовещенск. В 1965-м стало высшим военным училищем. В октябре 1999 года училище расформировано постановлением правительства РФ от 29 августа 1998 № 1009.

Выпускники училища сражались на фронтах в годы Великой Отечественной войны, 13 человек в этот период стали Героями Советского Союза. Также выпускники танкового училища воевали в Афганистане, Эфиопии, во Вьетнаме и Чечне.

На территории Приамурья находится 1 государственный Амурский областной краеведческий музей имени Г. С. Новикова-Даурского в городе Благовещенске, в состав которого входит филиал «Албазинский краеведческий музей» в селе Албазино и структурные подразделения – Музейно-выставочный комплекс «Дом Саяпина», «Музей-мастерская народного художника России Александра Тихомирова» в Благовещенске. Кроме того, на территории субъекта работают 17 муниципальных музеев: 7 из них расположены в городах области, 10 – на территориях сельских поселений. Из 18 музеев 15 музеев историко-краеведческие и 3 тематические: «Тамбовский музей истории развития сельского хозяйства Амурской области» в селе Тамбовка, «Музей истории амурского казачества Магдагачинского района» в селе Черняево, «Музей истории БАМа» – в Тынде. Все амурские музеи осуществляют образовательно-просветительскую деятельность, а также ведут работу по патриотическому воспитанию.

Музеи Приамурья сотрудничают между собой, обмениваясь передвижными выставками. Такая система позволяет приобщить амурчан из самых отдалённых уголков региона к культуре.

Приамурье входит в топ-10 регионов-лидеров по развитию культуры, отметил в своём отчёте за год губернатор Амурской области Василий Орлов. Это связано в том числе и с развитием музеев в области.