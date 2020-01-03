В России вступил в силу закон о компенсации за утраченное жилье

В России с 1 января вступил в силу закон, позволяющий в судебном порядке получить компенсацию в случае признания покупки квартиры незаконной. Ранее граждане, приобретавшие жилье на вторичном рынке, не были защищены законом от мошеннических действий со стороны недобросовестных продавцов.

Зачастую на продажу выставляются квартиры или дома, имеющие криминальную историю, либо предполагающие право проживания в них третьих лиц. Покупка такой недвижимости имела ряд негативных последствий для покупателей.

Теперь пострадавшим покупателям «криминальной» недвижимости положена компенсация от государства — в зависимости от выбора граждан в размере суммы реального ущерба или по кадастровой стоимости жилья.

Требовать компенсации лишившийся жилья покупатель сможет в судебном порядке, если в течение полугода ему не был возмещен ущерб причинителем вреда. Закон также будет иметь обратную силу — те граждане, которые ранее лишились приобретенного жилья, смогут обратиться в суд с требованием о выплате компенсации в течение трех лет после вступления в силу новых норм, пишет РИА Новости.