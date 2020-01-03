Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3января
Предыдущая новость
сегодня, 19:08 1

В России вступил в силу закон о компенсации за утраченное жилье

В России вступил в силу закон о компенсации за утраченное жилье
Фото: pixabay.com

В России с 1 января вступил в силу закон, позволяющий в судебном порядке получить компенсацию в случае признания покупки квартиры незаконной. Ранее граждане, приобретавшие жилье на вторичном рынке, не были защищены законом от мошеннических действий со стороны недобросовестных продавцов.

Зачастую на продажу выставляются квартиры или дома, имеющие криминальную историю, либо предполагающие право проживания в них третьих лиц. Покупка такой недвижимости имела ряд негативных последствий для покупателей.

Теперь пострадавшим покупателям «криминальной» недвижимости положена компенсация от государства — в зависимости от выбора граждан в размере суммы реального ущерба или по кадастровой стоимости жилья.

Требовать компенсации лишившийся жилья покупатель сможет в судебном порядке, если в течение полугода ему не был возмещен ущерб причинителем вреда. Закон также будет иметь обратную силу — те граждане, которые ранее лишились приобретенного жилья, смогут обратиться в суд с требованием о выплате компенсации в течение трех лет после вступления в силу новых норм, пишет РИА Новости.

Просмотров всего: 41

#жизнь

распечатать


Общество 1

Переселенке из Бразилии дали льготный кредит на сыроварню в Амурской области
Общество 34

В России хотят ввести презумпцию согласия на посмертное донорство органов

31 декабря 2019, 19:52
Общество

В Амурской области 31 декабря поженились 35 пар
Общество 12

Стало известно, на сколько уменьшилась численность амурчан в 2019 году
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    7 минут назад

    Идея правильная, но вот как она будет реализовываться пока вопрос.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь