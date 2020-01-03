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Амурчанам предлагают побороться за деньги в ледовом полумарафоне

Амурчанам предлагают побороться за деньги в ледовом полумарафоне

29 февраля на втором Владимировском озере во второй раз пройдет ледовый полумарафон «Бег к мечте. Лед». Возможность пробежать по замерзшей глади будет у 150 спортсменов, прошедших регистрацию.

Среди победителей и призеров на дистанции 5 километров, 10 километров и 21,1 километра распределят призовой фонд суммой 100 000 рублей. Кроме того, все финишировавшие участники будут награждены эксклюзивными медалями.

Регистрация на полумарафон стартовала 1 января. Встать на старт уже решили около 20 человек из Благовещенска, Циолковского, Новосибирска, Хабаровска, слот оформили двое граждан КНР, которые проживают в областной столице и постоянно принимают участие в мероприятиях, которые проводит клуб любителей бега «Бег к мечте».

«Стоимость регистрации на любую и представленных дистанций 1 500 рублей. В стоимость слота входит подготовка трассы, работа судейской коллегии, пункты питания, экипировка – флисовая шапочка, спортивный рюкзак, индивидуальный номер с электронным чипом, шипованные накладки на обувь, надев которые будет удобно бежать по льду. И, конечно, эксклюзивная медаль, которая будет вручена на финише всем, кто уложился в отведенное время и завершил дистанцию», – рассказала руководитель клуба «Бег к мечте» Альбина Попова.

Пройти регистрацию можно на сайте www.begkmechte.ru или созвонившись с организаторами по телефону: 8 914-556-0280.

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