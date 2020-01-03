Названы способы быстрого и безопасного прогрева машины зимой

Долгий прогрев, свойственный машинам с дизельными и турбированными двигателями, зачастую становится серьезной проблемой для их владельцев. Эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин назвал шесть способов ускорить прогрев двигателя и салона автомобиля зимой.

Прежде всего, можно увеличить обороты двигателя, то есть нажать на педаль акселератора, чтобы стрелка тахометра поднялась до 2 000 – 2 500 оборотов в минуту. Это оптимальный и безопасный диапазон работы «на холостых» для всех современных моторов.

Также эксперт посоветовал немного нагрузить двигатель. Если машина с классическим «автоматом» или вариатором, достаточно включить режим «D» коробки передач. Самое важное здесь – избежать перегрузки, да и злоупотреблять таким методом ускорения прогрева тоже не стоит.

Интенсивность работы «печки» (штатного отопителя автомобиля) напрямую влияет на скорость прогрева салона, отметил эксперт. Если речь идет о машине с небольшим по объему двигателем, лучше снизить скорость «печки» до первой, так как радиатор отопителя, продуваемый ледяным воздухом при быстро вращающемся вентиляторе, однозначно затрудняет прогрев.

Вместе с тем, отличным подспорьем для ускорения «оттаивания» машины всегда считались автономные подогреватели. Они действительно очень удобны и практичны, если убрать «за скобки» один-единственный и важный недостаток – дополнительная нагрузка на аккумулятор и, как следствие, сокращение срока его службы.

Ускорить прогрев двигателя, можно, просто не давая ему остыть после предыдущей поездки. Поможет в этом обычная система автозапуска по температуре, которая сегодня есть у многих автомобильных сигнализаций.

Кроме того, нельзя забывать про факторы окружающей среды. Если, допустим, поставить машину над подземной теплотрассой, она точно прогреется на несколько минут быстрее, чем в любом другом месте, где её нет, пишут «Автоновости дня».