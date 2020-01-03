В Благовещенске отметили 320-летие новогодней елки

Фото: Администрация Благовещенска

В Благовещенске массово отпраздновали 320-летие новогодней елки. На праздник, который прошел на площади Ленина, собрались сотни горожан. Жители и гости амурской столицы веселились вместе с героями мультфильмов и сказок.

В снежном городке прошли игры и песни с Дедом Морозом и Снегурочкой, веселые эстафеты для детей, конкурсная программа и распродажа сувениров от городских мастеров, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Кроме того, в рамках мероприятия жюри определило победителей городского конкурса «Валенки для Мышки». Участники презентовали больше 30 работ. Самыми большими признаны валенки Виктории Бурчик из детского сада № 14 и семьи Маши Науменко. Самые миниатюрные валенки создала семья Васильевых. Также были определены лучшие в номинациях «Самый необычный валенок» и «Самый новогодний валенок». Победителям вручили сертификаты в магазины рукоделия.