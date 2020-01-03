В Благовещенске открылся детский футбольный турнир памяти журналистов (фото)

Фото: Амур.инфо

В пятницу, 3 января, в Благовещенске стартовал областной детский футбольный турнир, посвященный памяти спортивных журналистов Александра и Андрея Филоненко. Игры проходят в крытом футбольном манеже в селе Чигири.

Турнир собрал 35 команд из Благовещенска, Белогорска, Райчихинска и села Томское Серышевского района. Охват по возрасту – с шести до четырнадцати лет. Все участники были поделены на три возрастные группы, которые играли на площадках разного размера: 20 на 40 метров для самых юных, 40 на 35 метров – для среднего возраста, а старшие ребята играют уже на полноразмерном поле.

Соревнования посвятили памяти двух известных журналистов и страстных футбольных болельщиков, отца и сына – Александра и Андрея Филоненко. Александр Семенович около полувека был корреспондентом и главным редактором «Амурской правды», Андрей Александрович, кроме «Амурской правды», трудился в «МК на Амуре», «Городе», на радио «Эхо Москвы в Благовещенске», был колумнистом на Амур.инфо. И везде, где работали эти журналисты, всегда уделялось много внимания футболу. Андрей Филоненко даже руководил пресс-службой футбольного клуба «Амур-2010».

«Этот турнир преследует не только спортивные цели, – рассказал корреспонденту ИА "Амур.инфо" один из организаторов соревнований, руководитель областной детской футбольной лиги Анатолий Кулик. – Мы хотим, чтобы амурские футболисты не забывали столь значимых людей. Кроме того, дать возможность ребятам поиграть в новогодние каникулы на хорошем поле, какие имеются не у всех. Получить возможность набраться турнирного опыта, который на тренировках не получишь. В планах у нас сделать этот турнир традиционным и ежегодным».

Соревнования открыли самые маленькие футболисты. Маленькие футбольные площадки, небольшие ворота два на три метра, но самые настоящие футбольные страсти. Футбольные матчи самых юных имеют свою специфику. Тренер выпускает команду на поле и быстро пересчитывает их по головам: не забрел ли кто из них в сторону, пропустив свой выход. Вот он энергично раздает команды по развитию атаки и одновременно быстро шнурует бутсу незадачливому полузащитнику. Сеанс одновременной игры приводил к забавным ситуациям. Вот на поле случайно залетает мяч с соседней площадки. Нападающий в пылу схватки, не разобрал, откуда тот взялся, кинулся в атаку, вышел один на один, забил красивый гол, и только после этого стало ясно, что мяч чужой, а гол – не засчитывается.

За бровкой в неровную линию стоят самые яростные болельщики – родители. Судя по эмоциям на «зрительской трибуне», папы и мамы были заинтересованы в результате гораздо больше самих футболистов. Отцы громко кричат, как надо и как не надо играть – почти на каждого игрока приходится по персональному тренеру. Мамы гораздо позитивнее: подбадривают, радуются удачным ударам и тем более голам. А в перерывах спешат укутать в одеяло и дать попить своему «личному Месси».

Кстати, на турнире на роль будущих Месси и Рональдо претендовали не только мальчишки. В одной из команд играла девочка. Играла на равных с мальчиками, не боясь жестких столкновений, не боясь принять телом удар мяча. Как выяснилось, в детском амурском футболе такое не редкость. А одна его выпускница сейчас даже играет в юниорской сборной страны.

Виктор Плотников – тренер из села Томское, который привез на турнир две команды. Первую игру его подопечные проиграли, но Виктор Михайлович относился к таким итогам спокойно. С 2012 года его команда из небольшого села регулярно выигрывает областные соревнования «Минифутбол в школе». А в 2016 году команда Томского дошла до всероссийского финала и заняла второе место во всероссийских соревнованиях. Именно у него и начала тренироваться Виталина Родионенко.

«Уникальная девочка, – вспоминает Виктор Михайлович. – Она уже пришла с хорошими навыками, уже умела бить по мячу. Я ее привлек и стал тренировать по-серьезному. И на одном турнире в Благовещенске, ее увидел другой тренер, у которого приятель в Ростове занимается женским футболом. Рассказал, и Виталину захотели взять к себе, не глядя, заочно. Когда она окончила школу, мы отвезли ее в Москву, и ее взяли. Сейчас она попала в женскую юниорскую сборную России. Девочки теперь периодически приходят ко мне в команду, для многих Виталина стала примером для подражания. Но в футболе надо работать над собой, это не все могут».

Проходящий турнир Виктору Плотникову очень нравится. Признался, что для его ребят зимой это уникальная возможность поиграть на хорошем поле. В Томском они вынуждены заниматься зимой в «зальчике» 12 на 20 метров. Летом лучше – в Томском в прошлом году открыли хорошую площадку с искусственным покрытием. А пока мальчишки рады возможности поиграть на большом поле в Благовещенске.

Анатолий Кулик рассказал, что у детской лиги насыщенный календарный план. В 2020 году пройдут соревнования с командами из Китая, планируются фестивали и турниры в Благовещенске, Райчихинске, Белогорске.

Фото: ИА «Амур.инфо» / Василий Романенков