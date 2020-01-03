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3января
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В Магдагачи огонь уничтожил дом, котельную и хозпостройку (видео)

В Магдагачи огонь уничтожил дом, котельную и хозпостройку (видео)
Фото: Скриншот видео

В поселке Магдагачи рано утром 3 января огонь уничтожил жилой дом, котельную и хозяйственную постройку, которые находились под одной крышей. Прибывшим на место пожарным удалось отстоять только гараж. Люди не пострадали.

Сообщение о возгорании на частном подворье пожарным поступило в около 6 утра. На момент прибытия сотрудников пожарно-спасательной части № 33, в составе девяти человек и двух единиц техники, постройки горели открытым пламенем. «22 минуты потребовалось пожарным на ликвидацию открытого горения. Строения уничтожены огнем. Рядом стоящий гараж огнеборцам удалось спасти. Причина и виновник пожара устанавливаются», – сообщает амурское управление МЧС.

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#пожары

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