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сегодня, 14:47 0

Горки в снежном городке Благовещенска могут закрыть на «профилактику»

Горки в снежном городке Благовещенска могут закрыть на «профилактику»
Фото: Амур.инфо

Горки в снежном городке областного центра могут быть закрыты на «профилактику». Сооружения подливают водой, чтобы устранить выбоины и ямы, которые появляются в процессе эксплуатации. Жителей и гостей города просят не кататься с горок, которые огорожены сигнальными лентами.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «Просим горожан отнестись с пониманием к таким мерам и не пользоваться горками, если они огорожены сигнальной лентой. Это делается для обеспечения безопасности катающихся», – отметили в пресс-службе мэрии.

Между тем в редакцию Амур.инфо благовещенцы уже сообщают о появляющихся на горках ямах, которые могут стать причинами травм.

«1 января мы с дочерью решили прокатиться на большой горке, которая находится ближе к гостинице "Юбилейная". И если скатываться по правой стороне, то там нормальный ровный спуск, по левой стороне – две ямы. В общем, залезли на нее, а когда скатывались, нас подкинуло, и мы об борт шлепнулись, но, слава богу, не пострадали», – рассказала горожанка.

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#дети #отдых

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